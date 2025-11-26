Kayseri'de miras kavgası kanlı bitti: Kaynanasını vurdu, kendini de yaraladı

Kayseri Melikgazi'de miras tartışmasında S.U. kaynanası M.M.'yi vurarak öldürdü; S.U. ise kendini vurarak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:36
Olayın ayrıntıları

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre bir miras kavgası kanlı sona erdi. Olay, Demokrasi Mahallesi 2246. Sokak adresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.U. (35) ile kaynanası M.M. (60) arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.U., kaynanasını silahla vurarak ağır şekilde yaraladı.

Ardından S.U.'nın kendisini de vurduğu bildirildi. Olay sonrası çağrılan sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti; ağır yaralanan S.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga nakledildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

