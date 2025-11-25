Kayseri’de Müebbet Hapisli Sanık Kurşunlama İddiasıyla Hakim Karşısında

Kayseri savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önce 12 Haziran 2024 tarihinde Yaşar A. (66) isimli kişiyi öldürmekten müebbet hapis cezası almış olan U.Y., bu kez öldürdüğü kişinin oğlu D.A.'nın aracını kurşunlamakla suçlanarak hakim karşısına çıktı.

Duruşmada anlatılanlar

Duruşmaya, hükümlü U.Y. ve avukatı ile müşteki D.A. katıldı. D.A., U.Y. ile aralarında husumet bulunduğunu belirterek, kurşunlama olayından yaklaşık bir ay önce U.Y.'nin kendisini bıçakladığını; daha sonra aracına bindiği sırada U.Y.'nin yolunu kesip 8-9 el ateş ettiğini anlattı. D.A., aynı süreçte U.Y.'nin evlerinin önünde oturan babası Yaşar A.'yı da katlettiğini ifade etti.

Sanığın savunması ve mahkeme kararı

U.Y. suçlamaları reddederek beraat talep etti. Sanığın avukatı müvekkilinin olay sırasında orada bulunmadığını savunarak, olay anına ilişkin inceleme için HTS kayıtlarının araştırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Not: U.Y.'nin Yaşar A.'yı öldürmekten aldığı müebbet hapis cezasının istinaf mahkemesi tarafından onandığı ve dosyanın şu anda Yargıtay aşamasında olduğu kaydedildi.

KAYSERİ’DE HUSUMETLİSİ YAŞAR A.’YI ÖLDÜRDÜĞÜ İÇİN MÜEBBET HAPİS CEZASI ALAN U.Y., YAŞAR A.’NIN OĞLU D.A.’YI KURŞUNLADIĞI İDDİASI İLE HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.