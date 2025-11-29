Kayseri'de Silah Ticareti Operasyonu: 24 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 2'si UZİ hafif makineli tüfek olmak üzere toplam 24 ruhsatsız silah ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:21
Emniyet ekipleri iki zanlıyı gözaltına aldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, "Silah Ticareti" yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon, KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Operasyonda B.Y. ve Z.A.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 adet UZİ hafif makineli tüfek ve 22 adet ruhsatsız tabanca olmak üzere toplam 24 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Soruşturma devam ederken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir'.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar sürüyor.

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA; 2'Sİ HAFİF MAKİNELİ TÜFEK OLMAK ÜZERE 24 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLİRKEN OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

