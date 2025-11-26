Kayseri’de 'Silahla Tehdit'ten 12 Yıl 1 Ay Hapis Cezasıyla Aranan B.B. Yakalandı
Polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Yürütülen operasyon kapsamında hakkında 'silahla tehdit' suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. (26) yakalandı.
İşlemleri tamamlanan B.B., yetkililer tarafından resmî işlemler sonrası cezaevine teslim edildi.
