Kayseri’de 'Silahla Tehdit'ten 12 Yıl 1 Ay Hapis Cezasıyla Aranan B.B. Yakalandı

Kayseri polisi, 'silahla tehdit' suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 04:57
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 04:57
Polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Yürütülen operasyon kapsamında hakkında 'silahla tehdit' suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. (26) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan B.B., yetkililer tarafından resmî işlemler sonrası cezaevine teslim edildi.

