Kayseri'de Sis Bulutlarının Üzerinden Büyüleyici Görüntüler

Kayseri'de sabah etkili sis, dronla yaklaşık 500 metre yükseklikten çekilen görüntülerde Erciyes, Ali ve Yılanlı Dağı zirvelerini bulutların üzerinde gösterdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:33
Dron kayıtları kentte nadir bir manzara sundu

Kayseri’de sabah saatlerinde etkili olan sis, kent merkezinde yaşamı zaman zaman zorlaştırırken havadan kaydedilen görüntüler farklı bir görsel şölen suntu.

Dron ile yerden yaklaşık 500 metre yükseklikte çekilen karelerde, sisin şehrin üzerine ördüğü beyaz örtü ve bunun arasından yükselen dağ zirveleri gözler önüne serildi.

Görüntülerde 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı, bin 800 rakımlı Ali Dağı ve bin 700 rakımlı Yılanlı Dağının zirvelerinin bulutların üzerinden görünmesi izleyenleri mest etti.

Sis altında kalan kentin üzerinden alınan bu nadir görüntüler, hem görsel hem de haber değeri taşıyan kareler oluşturdu.

