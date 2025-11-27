Kayseri'de Sokak Ortasında Öldürülen Ebru Kekilli Toprağa Verildi

Kayseri'de sokakta tüfekle vurulan Ebru Kekilli'nin cenazesi Talas Dedeoğlu Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi; oğlu cenaze namazını kıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:19
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında tüfekle vurularak yaşamını yitiren Ebru Kekilli (36) toprağa verildi.

Olayın Ayrıntıları

İddiaya göre, Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Sokak'ta, A.A. (41) ile iki çocuk annesi Ebru Kekilli (36) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A. tarafından tüfekle vurulan genç kadın olay yerinde ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri ilk müdahalede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden kadının cenazesi, öğlen namazını müteakip Talas Dedeoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Haberde yer verilen bilgiye göre, genç kadının oğlu cenaze namazını kıldı ve törene katıldı.

