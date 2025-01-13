Kayseri'de Ters Şeritte Sürücüye 9.267 Lira Ceza

Kayseri'de ters şeritten giden bir sürücüye 9.267 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 22:49
Kayseri'de Ters Şeritte Sürücüye 9.267 Lira Ceza

Kayseri'de, trafik kurallarına uymayan bir sürücüye yüksek bir ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir ihbar üzerine harekete geçti.

İhbarda, "bir araç ters yönde ilerledi" ifadesi yer alıyordu. Ekipler, yapılan incelemeler sonucunda, ters şeritten giden sürücüyü tespit etti. Bu sürücüye, 9.267 lira idari para cezası uygulandı.

Bu olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, sürücüleri kurallara uymaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

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