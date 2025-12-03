Kayseri'de usulsüz kanser ilacı skandalı: 12 gözaltı, 88 milyon 591 bin 972 TL zarar

Kayseri'de yüksek maliyetli kanser ilaçlarının usulsüz temini: 12 gözaltı

Operasyon ve soruşturma

Kayseri'de bir üniversite hastanesinde tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenleyerek yüksek maliyetli kanser ilaçlarını usulsüz temin eden şebeke tespit edildi. Olayın, yaklaşık 88 milyon 591 bin 972 TL tutarında kamu zararına yol açtığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip ile saha çalışması yaptı.

Şafak operasyonu ve ele geçirilenler

Çalışmaların ardından ekipler eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda E.A. (34), Ş.A.K. (53), S.K.G. (28), A.O. (65), İ.T. (71), M.A.E. (26), Ş.A. (41), B.M. (42), G.K. (45), E.Ö. (36), E.Ö. (34) ve E.S. (34) olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü ve soruşturma sürüyor.

