Kayseri'de Uyarı: Yenilenmiş Telefonlarda Toplama ve Parça Riski

Kayserili telefoncu Murat Güzer, yenilenmiş telefonların genelde toplama olduğunu, orijinal olmayan parça kullanımının performans ve dayanıklılık riski taşıdığını belirtti.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:31
Kayseri’de telefonculuk yapan Murat Güzer, yenilenmiş telefonlarda orijinal parçaların değiştirilebildiğine dikkat çekerek bu cihazların genelde toplama olduğunu söyledi.

Uzman uyarısı

17 yıldır telefonculuk yapan Murat Güzer, son dönemde tercih edilen yenilenmiş telefonlar hakkında uyarılarda bulundu. Yenilenmiş cihazların genellikle toplama telefon olarak bilindiğini belirten Güzer, bu cihazlarda ekran, batarya ve kasa gibi parçaların değişmiş olabildiğini söyledi. Fiyat açısından cazip görünmelerine rağmen, kullanılan parçaların çoğu zaman orijinal olmama ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi; bunun cihazın performansı ve dayanıklılığı açısından risk taşıdığını vurguladı.

Firma ve fiyat örneği

2008 yılından beri bu işi yapıyorum. Zamanında tuşlu telefonlar vardı akıllı telefonlara geçtik hala aynı işi yapmaya devam ediyorum. Yenilenmiş telefon toplama telefondur. Ekranı, bataryası değişmiş pimi çekilmiş el bombası gibidir. Devlet katkı veriyor, fiyatı da çok uygundur. Bizde orijinal telefon 54 bin 55 bindir. Yenilenmiş cihaza 1 yıl garanti veriyorlar ve bu toplama telefonu 45 ila 50 bin arası fiyata satıyorlar mantıklı gibi görünüyor ama hiç mantıklı değil. Bir müşterimiz benden yenilenmiş telefon istedi biz satmadığımızı söyledik. Yenilenmiş telefonu aldıktan 1 hafta sonra bunun pil seviyesi 0 durumuna düştü, telefonum açılmıyor dedi. Bende kendisine aldığı yere tekrar müracaat etmesi gerektiğini söyledim. Evet devlet katkısı var ama mantıklımı değil. Her zaman en iyisi orijinal cihazdır. Orijinal cihazın dışına çıkılmamalı. Ekran değişmiş olabilir ama bunu müşteriye belirtmen ve anlatman gerekli. Yenilenmiş cihazlarda 1 yıl garanti veriyorlar. 12 ay taksite bölüyorlar ama mantıklı değil. Telefonun başına bir iş geldiğinde hakem heyetiyle uğraşıyorsun, mahkemeyle uğraşıyorsun. Bunlara gerek yok, müşteriye doğru bilgiyi vermiyorlar. Müşterinin bilgilendirilmesi lazım

Tüketiciye tavsiye

Güzer, tüketicilerin tercih yaparken orijinal cihazı öncelikli tutması ve satıcıların yenilenmiş cihazlardaki değişen parçaları açıkça belirtmesi gerektiğini söyledi.

