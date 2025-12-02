Kayseri'de Uyuşturucu Davasında 2 Sanık Tahliye Edildi, Duruşma Ertelendi

Kayseri'de uyuşturucu davasında ara karar: 2 tahliye

Kayseri Adalet Sarayı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti davasında, tutuklu yargılanan 4 sanıktan A.T. ve B.C. tahliye edildi. Duruşma, eksiklerin giderilmesi amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.

Duruşma ve katılanlar

Duruşmaya tutuklu sanıklar A.T., R.H.K., B.C. ile sanık avukatları katıldı. Tutuklu sanık G.G. ise henüz bilinmeyen bir nedenle duruşmada yer almadı. Güvenlik güçlerinin 4 Ocak tarihli operasyonu sonrası tutuklanan üç sanık hakim karşısına çıktı.

Sanık ve hukuk ekibinin savunmaları

A.T., haberi olmadığı bir uyuşturucu meselesi nedeniyle yaklaşık 11 aydır tutuklu olduğunu belirterek beraatını talep etti. R.H.K.'nın avukatı, müvekkili hakkında hiçbir somut delil bulunmadığını, yargılamanın diğer iki sanığın ifadelerine dayandığını öne sürdü. B.C.'nin avukatı ise müvekkilinin yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.

Soru üzerine R.H.K., A.T. ile yazışmalarında görülen para trafiğinin, kendisinin tarım makineleri sattığı ve A.T.'nin de tarımla uğraştığı için aralarındaki ticarete ilişkin olduğunu savundu. Buna karşılık A.T., kendisinin işçi olduğunu, tarım aleti alacak durumda olmadığını belirterek gönderdiği parayı uyuşturucu almak için gönderdiğini söyledi.

Mahkemenin kararı

Mahkeme heyeti, sanıklardan A.T. ve B.C.'nin tahliyesine, R.H.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Eksikliklerin giderilmesi için duruşma ileriki bir tarihe ertelendi.

