Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine 18 yıl 9’ar hapis ve 187 bin 500’er lira ceza

Kayseri’de uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan Y.P. ve B.E. hakkında mahkeme, her birine 18 yıl 9’ar hapis ve 187 bin 500’er lira para cezası verdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 19:11
Duruşma ve karar detayları

Kayseri’de, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçlamasıyla tutuklu yargılanan iki sanık hakkında mahkeme kararını verdi. İddialara göre yürütülen soruşturma ve yargılama sonucu, 8. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı karara bağladı.

Duruşmaya; tedavi gördüğü belirtilen B.E. katılmazken, tutuklu sanık Y.P. ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Y.P., uyuşturucu ticareti yapmadığını, sadece içici olduğunu savunarak tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda, her iki sanığı da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan mahkum etti ve 2 sanığa ayrı ayrı 18 yıl 9’ar hapis ile 187 bin 500’er lira adli para cezası verdi.

Karar, Kayseri’deki uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen yargılamaların sonuçlarından biri olarak kayda geçti.

