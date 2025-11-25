Kayseri-Develi 2. Merhale Projesi: 60 bin 430 Dekara Modern Sulama, 1 milyar 800 milyon TL Yatırım

Kayseri-Develi 2. Merhale Projesi Develi'nin bereketine yeni güç katıyor

60 bin 430 dekar sulanacak — 1 milyar 800 milyon TL yatırım

Kayseri-Develi 2. Merhale Projesi, tarımda su verimliliğini artırarak üretimi yükseltmeyi amaçlıyor. 60 bin 430 dekar tarım arazisi modern sulama imkânına kavuşacak ve proje 1 milyar 800 milyon TL yatırım değeriyle hayata geçirilecek.

Proje sayesinde su daha verimli kullanılacak, üretim kapasitesi artacak ve çiftçilerin gelirlerine olumlu katkı sağlanması bekleniyor.

AK Parti Kayseri İl Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri’mize hayırlı olsun. Develi Ovası’nın bereketine yeni bir güç daha kazandırılıyor. Kayseri - Develi 2. Merhale Projesi ile 60 bin 430 dekar tarım arazisi modern sulama imkânına kavuşacak. 1 milyar 800 milyon TL yatırım değeriyle hayata geçirilecek bu dev çalışma; suyun daha verimli kullanılmasını sağlayarak üretimi artıracak, çiftçimizin alın terine hak ettiği değeri katacaktır. Başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş’a, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya ve emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Proje, Develi Ovası'nda uzun vadeli bir verim artışı ve kırsal kalkınma hedefi taşıyor.

