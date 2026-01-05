DOLAR
Kayseri Emlakçılar Odası'nda 6. Olağan Genel Kurul: Atasoy ve Taştan Yarışıyor

Kayseri Emlakçılar Odası'nda 6. Olağan Genel Kurul başladı; beyaz listede Selim Atasoy, sarı listede Ertan Taştan yarışıyor. Üye sayısı 804.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:05
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:05
Kayseri Emlakçılar Odası'nda 6. Olağan Genel Kurul Başladı

Kayseri Emlakçılar Odası’nda 6. Olağan Genel Kurul heyecanı başladı. Genel kurulda beyaz liste ile Mevcut Başkan ve Başkan Adayı Selim Atasoy, sarı liste ile Ertan Taştan yarışıyor.

Selim Atasoy'un Açıklaması

Mevcut Başkan ve Başkan Adayı Selim Atasoy genel kurul ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Odamızın 6. Genel Kurulunu düzenliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi temennisi ile esnaf arkadaşlarımızla bugün burada toplanacağız. İnşallah camiamız için hayırlı bir seçim olur. Yıllardır yaptığımız görevde bilgi, birikim ve tecrübemizle tekrar göreve talip olduk. Arkadaşlarımızın teveccühü ile de kısmet kimi görürlerse ona göre de hareket edeceğiz. Şu anda 804 üyemiz var. Meslektaşlarımız da yoğun talep gösteriyorlar. İnşallah bizde seçimimizi temiz bir şekilde yapıp kim kazanırsa da elini sıkıp ayrılacağız salondan"

Ertan Taştan'ın Açıklaması

Sarı Liste Başkan Adayı Ertan Taştan ise şunları söyledi: "Bugün mesleğimiz için birlik ve beraberlik mesajı vermek için adaylığımızı gerçekleştirdik. Yoğun bir katılım bekliyoruz. Şimdiden bütün meslektaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gayretimiz artık yeteri kadar mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sözünü geçer bir boyuta getirmek. Projelerimiz var. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın yararına olan bütün projelerimizi zaman zaman paylaştık. Hepsini de ön planda tutmak için hızla devam edeceğiz. Kazanan sadece mesleğimiz olsun diye diliyorum. Meslektaşlarımıza da birlik mesajı vererek yolumuza devam edeceğiz. Herkesin de sükunetini korumasını temenni ediyorum"

