Kayseri Melikgazi'de İş Merkezinde Yangın Söndürüldü

Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Gülük Mahallesi İnönü Bulvarı'nda bulunan 7 katlı iş merkezinin 2’nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve kısa süreli çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve incelemeler devam ediyor.

