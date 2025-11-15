Kayseri’nin Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı
Gece yağmur yerini kara bıraktı
Kayseri’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle gece başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Özellikle kentin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde etkili olan karla birlikte vatandaşlar güne beyazla kaplı bir manzara ile başladı.
Mahallelerde kısa sürede oluşan beyaz örtü, yer yer yaşamı etkilerken, bölge sakinleri kar yağışını izledi.
HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞTÜĞÜ KAYSERİ’DE, KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI.