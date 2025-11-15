Kayseri’nin Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Kayseri’de sıcaklıkların düşmesiyle gece başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü; mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 08:37
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 08:37
Gece yağmur yerini kara bıraktı

Kayseri’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle gece başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde etkili olan karla birlikte vatandaşlar güne beyazla kaplı bir manzara ile başladı.

Mahallelerde kısa sürede oluşan beyaz örtü, yer yer yaşamı etkilerken, bölge sakinleri kar yağışını izledi.

