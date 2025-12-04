Kayseri Talas'ta çiğ köfte dükkanı kurşunlandı: Güvenlik kamerası kaydetti

Kayseri’nin Talas ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz 2 şahıs çiğ köfte dükkanını kurşunladı. Olay anı ve firar eden şüphelilerin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Bademli Sokakta bulunan bir çiğ köfte dükkanı, gece saatlerinde kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından pompalı tüfekle hedef alındı. Dükkanın önüne gelen şahısların kurşunlama sonrası hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar kayıt altına alındı.

Güvenlik ve soruşturma

Tüfek seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, dükkan ve çevresinde inceleme yaptı. Olayla ilgili görüntü ve tanık ifadeleri ışığında, kaçan şahısların kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma sürüyor; yetkililer olayla ilgili detayların araştırıldığını bildirdi.

