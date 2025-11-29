Kayseri Talas'ta Jeep ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı
Bahçelievler Mahallesi'nde Kaza
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesinde trafik kazası meydana geldi.
Kazada, 34 BID 251 plakalı jeep ile 38 FA 614 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç kafenin duvarına çarptı. Olayda yaralanan olmadı.
Yetkililer, araçların incelemelerin ardından bulundukları yerden kaldırıldığını bildirdi.
