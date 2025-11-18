Kayseri Ustadan Uyarı: Kışlık Bakımı Yapılmayan Araçlar Donuyor

Kışlık bakımda antifriz, filtre ve kış lastiği vurgusu

Kayseri’de 30 yıldır motor ustalığı yapan Selçuk Soylu, araçların kışlık bakımlarında kaliteli ürünler kullanılması gerektiğini söyleyerek, "Bakımlar yapılmazsa araç çalışsa da donma ihtimali var" dedi.

Soylu, bakımlarda kullanılacak ürünlerin kaliteli olması gerektiğini şu sözlerle anlattı:

"Kışlık bakımda öncelikle yağ, hava, yağ, mazot filtresi, antifiriz, fren balataları ve kışlık lastiklerimize dikkat etmeliyiz. Yaz kış antifiriz olması lazım. En azından da yüzde 35 antifiriz olması lazım. Yağın ve filtrelerin kalitelisine dikkat etmeliyiz. Özellikle de kışlık lastiklerimize dikkat etmeliyiz. Bilinen markalardan taktırmalıyız güvenlik açısından. Yağda da aynı şekilde kaliteli olmasına ve bilinen markaların olmasına dikkat etmeliyiz"

Ustanın bir diğer uyarısı ise bakım yapılmazsa yaşanabilecek sorunlara ilişkindir:

"Kışlık bakımlar yapılmazsa soğuklarda araç çalışmaz. Çalışsa da bakımları yapılmazsa donma ihtimali var. Kışlık lastik takılmazsa kaydırma ihtimali var. Bakımları zamanında yaptırmak lazım. Kaliteli ustalara kaliteli malzemeler taktırmalı vatandaşlarımız. Unutmayalım ki bakımsız araç intikamını yolda alır"

Öne çıkan nokta: Selçuk Soylu, kış öncesi antifrizin en az yüzde 35 olmasına, yağ, hava ve mazot filtreleri ile kışlık lastiklerin kaliteli ve bilinen markalardan temin edilmesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

KAYSERİ’DE 30 YILDIR MOTOR USTALIĞI YAPAN SELÇUK SOYLU, ARAÇLARIN KIŞLIK BAKIMLARINDA KALİTELİ ÜRÜNLER KULLANILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEREK, "BAKIMLAR YAPILMAZSA ARAÇ ÇALIŞSA DA DONMA İHTİMALİ VAR" DEDİ.