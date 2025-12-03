Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellilere eşit, onurlu ve bağımsız yaşam çağrısı yaparak farkındalık ve çözüm vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 01:44
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 01:44
Vali Çiçek: Eşit, onurlu ve bağımsız yaşam için sorumluluk çağrısı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda toplumun her ferdinin eşit, onurlu ve bağımsız bir yaşam sürmesi gerektiğini vurguladı.

"Hayatı birlikte daha erişilebilir, daha adil ve daha yaşanabilir kılmak için; empatiyi büyüten, farklılıkları zenginlik olarak gören bir yaklaşımı her daim yaşatmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin sosyal, ekonomik ve kültür hayatına yapmış oldukları katkılar her türlü takdirin üstündedir. Bugün sporda, kültür alanında, bilim hayatında ve birçok alanda ortaya koydukları ulusal ve uluslararası başarılarla gurur duymaktayız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumumuzda engellilik konusunda farkındalık oluşturması ve engellilerimizin sorunlarının çözümüne katkı sağlaması temennisiyle, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içtin sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Vali Çiçek mesajında, toplumun dayanışma ve erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda engellilere yönelik destek ve farkındalığın önemine dikkat çekti.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, "TOPLUMUMUZUN HER FERDİNİN EŞİT, ONURLU VE BAĞIMSIZ BİR YAŞAM SÜRMESİ İÇİN HEPİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU HATIRLATAN ANLAMLI BİR GÜNDÜR" DEDİ.

