Kayseri'ye 333 milyon TL'lik Jeotermal Sera Yatırımı Müjdesi

KTB Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB için 333.196.206,22 TL keşif bedelli altyapı ihalesinin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:56
Recep Bağlamış: Altyapı ihalesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Tarım Bölgesi için altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi ihalesinin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Projeyi Kayseri'yi modern tarımın merkezi yapma adına kritik bir eşik olarak niteleyen Başkan Bağlamış, altyapı çalışmalarının yaklaşık 333.196.206,22 TL keşif bedeliyle ihaleye çıktığını ve şehre önemli katma değer kazandıracağını vurguladı.

Proje kapsamı: Yol, içme ve kullanma suyu, atık ve yağmur suyu hatları, otomasyon (SCADA) sistemleri, elektrik dağıtım şebekesi, çevre aydınlatması ve telekom şebekesi gibi bölgenin tüm kritik altyapı çalışmalarını içeriyor. Yatırım, toplam bin 237 dekar (123,7 hektar) alan üzerine kurulacak.

İhale bilgileri: Altyapı inşası için belirlenen keşif bedeli 333.196.206,22 TL olup, ihale 12 Aralık 2025 tarihinde saat 10:30'da T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (Ankara)'nde gerçekleştirilecektir. İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmasının ardından 5 gün içinde yer teslimi yapılacak ve çalışmaların 180 gün içinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Bağlamış, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB projemiz, şehrimizin sadece sanayide değil, tarımsal üretimde de marka konuma yükseleceğinin en güçlü göstergesidir. Toplam bin 237 dekar (123,7 hektar) alan üzerine kurulacak bu dev yatırımın altyapı ihalesi ilana çıkmıştır. İhale; yol, içme ve kullanma suyu, atık ve yağmur suyu hatları, otomasyon (SCADA) sistemleri, elektrik dağıtım şebekesi, çevre aydınlatması ve telekom şebekesi gibi bölgenin tüm kritik altyapı çalışmalarını kapsamaktadır."

Başkan Bağlamış, destek verenlere teşekkür ederek ekledi: "Projenin hayata geçmesinde bizlere her zaman destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’a, Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Ahmet Bağcı’ya, Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Dr. Osman Yıldız’a ve Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’e şahsım, kurumum ve şehrim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu proje tamamlandığında Kayseri, jeotermal kaynaklı seracılıkta Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri olacaktır. Hem istihdama önemli katkı sağlayacak hem de yılın 12 ayı üretim yaparak ekonomimize güç katacaktır. Yatırımın şehrimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum".

