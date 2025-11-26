Kayseri'ye 333 milyon TL'lik Jeotermal Sera Yatırımı Müjdesi

Recep Bağlamış: Altyapı ihalesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Tarım Bölgesi için altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi ihalesinin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Projeyi Kayseri'yi modern tarımın merkezi yapma adına kritik bir eşik olarak niteleyen Başkan Bağlamış, altyapı çalışmalarının yaklaşık 333.196.206,22 TL keşif bedeliyle ihaleye çıktığını ve şehre önemli katma değer kazandıracağını vurguladı.

Proje kapsamı: Yol, içme ve kullanma suyu, atık ve yağmur suyu hatları, otomasyon (SCADA) sistemleri, elektrik dağıtım şebekesi, çevre aydınlatması ve telekom şebekesi gibi bölgenin tüm kritik altyapı çalışmalarını içeriyor. Yatırım, toplam bin 237 dekar (123,7 hektar) alan üzerine kurulacak.

İhale bilgileri: Altyapı inşası için belirlenen keşif bedeli 333.196.206,22 TL olup, ihale 12 Aralık 2025 tarihinde saat 10:30'da T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (Ankara)'nde gerçekleştirilecektir. İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmasının ardından 5 gün içinde yer teslimi yapılacak ve çalışmaların 180 gün içinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Bağlamış, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek şu değerlendirmelerde bulundu: