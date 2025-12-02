Kazımcan’a Çakmak Fırlatan Fenerbahçeli Taraftar M.G. Yakalandı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Kazımcan Karataş’ın gözüne çakmak atan M.G. güvenlik kameralarıyla tespit edilip gözaltına alındı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:58
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın gözüne çakmak atarak yaralanmasına yol açan taraftar M.G. polis tarafından gözaltına alındı.

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı konuk ettiği dev derbi 1-1 sona erdi. Ligin 14. haftasında oynanan mücadele, saha içinde ve tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle gündeme oturdu.

Derbide, Galatasaray’ın golünün ardından sevincin yaşandığı sırada Kazımcan Karataş’ın gözüne çakmak fırlatıldı. Saldırgan taraftar M.G., stadyumdaki güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Yakalanan M.G.'nin çok sayıda suç kaydı bulunduğu iddia ediliyor. Polis ekipleri, zanlının bu eylemi gerçekleştirmek için herhangi birinden talimat alıp almadığını da araştırıyor.

