KDC'deki Sel Felaketi: Ölü Sayısı 33'e Yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) başkenti Kinşasa’da meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölüm sayısı 33'e yükseldi. KDC İçişleri Bakanı Jacquemain Shabani, yaptığı açıklamada, selin şehrin birçok bölgesinde büyük hasara neden olduğunu ve onlarca kişinin yaralandığını belirtti. Ayrıca, çok sayıda evin yıkıldığını ifade etti.

Felaket sonrası ölü sayısının 22'den 33’e çıktığını duyuran Shabani, sel olayının ardından silahlı kuvvetler, ilgili bakanlıklar ve Kinşasa’daki eyalet yetkilileriyle koordineli bir şekilde tahliye planlarının uygulamaya konulduğunu aktardı. Acil müdahale ekiplerinin de konuşlandırıldığı kriz yönetim birimi oluşturuldu.

Şehirdeki birçok ana yol sular altında kalırken, büyük mahallerde elektrik ve su kesintileri yaşanmaktadır. Şiddetli yağışların devam etmesi beklenirken, ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip Kinşasa’da, her yıl sel felaketleri, altyapı eksiklikleri ve yetersiz şehir planlaması nedeniyle sık sık can kayıpları yaşandığı biliniyor.