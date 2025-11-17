Keçiören Belediyesi'nden Miniklere Özel 'Tembel Ayşe' Müzikali

Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda 'Tembel Ayşe' müzikalini üç seansta miniklere sundu; veliler memnun kaldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:27
Keçiören Belediyesi'nden Miniklere Özel 'Tembel Ayşe' Müzikali

Keçiören Belediyesi'nden Miniklere Özel 'Tembel Ayşe' Müzikali

Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelediği 'Tembel Ayşe' isimli müzikal çocuk oyunu, Keçiörenli miniklerden yoğun ilgi gördü.

Gösterim ve katılım

Keçiören Belediyesi, çocuklara ve gençlere yönelik etkinliklerine ara tatilde de devam etti. Oyun Cumartesi iki seans, Pazar bir seans olarak gösterime sunuldu. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nu dolduran yüzlerce çocuk, müzik ve tiyatronun atmosferinde eğlence dolu bir yolculuğa çıktı.

Eğitici ve eğlenceli içerik

Müzikal, sorumluluk bilinci, sağlıklı yaşam ve temizlik alışkanlığı gibi temel değerleri eğlenceli ve anlaşılır bir dille minik izleyicilere aktardı. Şarkılar ve danslarla zenginleştirilen sahneler, hem öğretici hem de görsel açıdan canlı bir deneyim sundu.

Velilerden teşekkür

Çocuk oyununun sahnelenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren veliler, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile emeği geçen personele teşekkür etti. Etkinlik, belediyenin çocuk ve gençlere yönelik hizmetlerinin sürdüğünü bir kez daha gösterdi.

