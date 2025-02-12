DOLAR
36 -0,02%
EURO
37,29 0,07%
ALTIN
3.348,9 0,16%
BITCOIN
3.460.919,25 -1,08%

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin Sağlık Durumu İyi

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin sağlık durumu iyi; fakat gıda ve tedavisi yetersiz.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 03:21
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 03:21
Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin Sağlık Durumu İyi

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin Sağlık Durumu İyi

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ebu Safiyye'nin ismi açıklanmayan oğlu tarafından yapılan açıklamada, El-Mizan İnsan Hakları Merkezi avukatlarından Mohammed Cebbarin'in Ebu Safiyye'yi hapishanede ziyaret ettiği ve sağlık durumu hakkında bilgi verildiği belirtildi.

Kötü Muamele ve İşkence İddiaları

Açıklamada, Ebu Safiyye'nin alıkonulmasının ilk günlerinde İsrail ordusu tarafından ağır kötü muameleye ve işkenceye maruz kaldığı, 24 gün boyunca hücre hapsinde tutulduğu ifade edildi. Ebu Safiyye, daha sonra Ofer Hapishanesi'ne nakledildi.

Sağlık Sorunları ve Yetersiz Yiyecek

Kronik yüksek tansiyon ve kalp kası büyümesi şikayeti bulunan Ebu Safiyye'nin tedavi gördüğü ancak günde yalnızca bir öğün yemek verildiği, verilen gıdaların kalitesinin çok kötü olduğu bilgisi paylaşıldı.

Adli Durum ve Çağrı

Ebu Safiyye'nin adli dosyasına da değinilen açıklamada, hakkında hiçbir iddianame bulunmadığı ve kendisine yöneltilen suçlamaların delil yetersizliğinden dolayı reddedildiği ifade edildi. Ebu Safiyye, tüm dünyaya hitaben "kendisi ve tüm hastanelerdeki tutuklu sağlık personelinin serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Destek Çağrısı

Açıklamada, Ebu Safiyye'nin alıkonulması olayıyla ilgili destek olanlara teşekkür edildi ve yardım edebilecek herkese çağrı yapılarak, Ebu Safiyye'ye uygun gıda ve ilaç temin edilmesi ve serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapılması istendi.

Öte yandan, İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatmış ve sağlık personelini zorla dışarı çıkarmıştı. Gazze'deki Filistin hükümeti, Ebu Safiyye ve sağlık personelinin alıkonulduğunu bildirerek, akıbetleriyle ilgili bilgi talep etmişti.

İLGİLİ HABERLER

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Motosiklet Kazasında Ölümden Sorumlu Sürücü Mahkemede
2
Kağıthane'de Trafik Kazası: Otomobil Yürüyüş Yoluna Düştü
3
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Çift Yönlü Kapandı
4
Netanyahu, Trump’ın Gazze Etnik Temizlik Planını 'Devrimci' Niteledi
5
Rize'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Genç Kız, 5 Kişiye Umut Oldu
6
Sakarya'da Korkunç Kaza: Karı Koca Hayatını Kaybetti
7
Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!