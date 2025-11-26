Kemal Sunal Ankara'da Türkülerle Anıldı

Keçiören'de ertelenen anma konseri Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşti

Yeşilçam ustası Kemal Sunal, Keçiören Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen konserle anıldı. 11 Kasım'da yapılması planlanan doğum günü anma etkinliği, Milli Savunma Bakanlığı'na ait askeri kargo uçağının düşmesi ve 20 Mehmetçiğin şehit olması nedeniyle ertelenmişti.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç da konseri takip ederek izleyicilere eşlik etti.

Emir Can Tunç konser öncesi yaptığı konuşmada Kemal Sunal'ın toplumun ortak hafızasındaki yerine dikkati çekti ve şunları söyledi: "Çok kıymetli bir sanatçıyı anıyoruz. Ben de çocukluğumda onun filmleriyle büyümüş bir genç olarak kendisine karşı derin duygular besliyorum. Onu kaybetmek toplum olarak hepimizi derinden üzmüş, hepimizin yüreğinde iz bırakmış bir gündü. Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan’ın selamlarını sizlere ileterek bugün burada bu anma programını hazırlayan ve sahne alan tüm arkadaşlarımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyorum".

Koro şefliğini İlkim Eylül İlk'in yaptığı konserde, Kemal Sunal'ın filmlerinde yer alan ve sanatçının sevdiği türküler seslendirildi. Programda "Dom Dom Kurşunu, Ayağında Kundura, Bitlis’te Beş Minare ve Ay Akşamdan Işıktır" gibi eserlerin aralarında bulunduğu onlarca türkü yer aldı. Ayrıca usta oyuncunun rol aldığı film kesitlerinden oluşan sinevizyon gösterimi de geceye eşlik etti.

Etkinlik, Kemal Sunal'ın sanat dünyasındaki izini anımsatan ve izleyicilere duygusal anlar yaşatan bir gece olarak kayda geçti.

