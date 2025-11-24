Kemalpaşa'da İki İşçi Servisi Çarpıştı: 15 Yaralı

Kemalpaşa'da işçi servisleri çarpıştı

Kavşakta meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzerinde, ilçenin sınırlarındaki Bağyurdu OSB Kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, OSB içerisine girmek isteyen 35 CTE 481 plakalı minibüs ile Turgutlu yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan 45 AUS 294 plakalı işçi servisi kavşakta çarpıştı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, yaralılar İzmir, Kemalpaşa ve Turgutlu’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

İZMİR’İN KEMALPAŞA İLÇESİNDE İKİ İŞÇİ SERVİSİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 15 KİŞİ YARALANDI.