Kemalpaşa'da İki İşçi Servisi Çarpıştı: 15 Yaralı

Kemalpaşa'da iki işçi servisinin kavşakta çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı; yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 00:58
Kemalpaşa'da işçi servisleri çarpıştı

Kavşakta meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzerinde, ilçenin sınırlarındaki Bağyurdu OSB Kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, OSB içerisine girmek isteyen 35 CTE 481 plakalı minibüs ile Turgutlu yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan 45 AUS 294 plakalı işçi servisi kavşakta çarpıştı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, yaralılar İzmir, Kemalpaşa ve Turgutlu’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

