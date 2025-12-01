Kemer'de Mola Evi hizmete girdi: 215 engelliye destek

Arslanbucak'taki merkez, Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak günlük bakım ve sosyal etkinlik sunuyor

Kemer Belediyesi'nin yeni Mola Evi Arslanbucak Mahallesi'nde hizmet vermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen merkez, Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak 215 engelli bireyin daha engelsiz bir hayat sürdürmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Çalışma saatleri: Gün içinde iki ayrı grup halinde 09.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriliyor. Merkezde görev yapan ekipte Sosyolog Nilgün Şirinler, Psikolog Sevilay Ay, bir hizmetli personel ile Sağlık İşleri Müdürlüğü Sorumlusu Arzu Erkan yer alıyor.

Mola Evi'nde vakit geçiren katılımcılar arasında kimileri satranç oynuyor, kimileri kitap okuyor, kimileri ise motor becerilerini geliştirici oyunlar oynayarak sosyal aktivitelere daha fazla adapte oluyor.

Başkan Necati Topaloğlu ise şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde Kemerimize kazandırdığımız Mola Evimiz hizmet vermeye başladı. Burada engelli bireyler vakitlerini dolu dolu geçirecek. Engelli bireyleri evlerinden güvenli şekilde alıyoruz ve buraya getiriyoruz. Aileleri de işlerini halledebilmek için zaman kazanacak. Kemerimize hayırlı uğurlu olsun"

