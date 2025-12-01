Kemer'de Zabıta Restoran ve Kafe Denetimi

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren restoran ve kafelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Son günlerde artan gıda güvenliği haberleri ve şikayetler üzerine denetimlere hız verildi.

Denetimin Kapsamı

Ekipler, işletmelerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, menü fiyatları, hijyen şartları ve genel düzen konularını titizlikle kontrol etti. Denetimlerde ayrıca üretimde kullanılan tavuk etlerinin tedarik edildiği firma bilgileri, ürünlerin son tüketim tarihleri, işletmelerin lisanslı firmalar tarafından ilaçlanıp ilaçlanmadığı, döner hazırlama ve servis alanlarının hijyen durumu ile çalışan personelin hijyen kurallarına uyumu ayrıntılı şekilde incelendi.

Amaç ve Süreklilik

Yetkililer, denetimlerin vatandaşların sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla aralıksız sürdürülmeye devam edeceğini bildirdi.

KEMER İLÇESİNDE ZABITA EKİPLERİNCE RESTORAN VE KAFELERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.