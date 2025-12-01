Kemer'de Zabıta Restoran ve Kafe Denetimi

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, restoran ve kafelerde ruhsat, hijyen, menü fiyatları ve gıda güvenliği başta olmak üzere kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:26
Kemer'de Zabıta Restoran ve Kafe Denetimi

Kemer'de Zabıta Restoran ve Kafe Denetimi

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren restoran ve kafelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Son günlerde artan gıda güvenliği haberleri ve şikayetler üzerine denetimlere hız verildi.

Denetimin Kapsamı

Ekipler, işletmelerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, menü fiyatları, hijyen şartları ve genel düzen konularını titizlikle kontrol etti. Denetimlerde ayrıca üretimde kullanılan tavuk etlerinin tedarik edildiği firma bilgileri, ürünlerin son tüketim tarihleri, işletmelerin lisanslı firmalar tarafından ilaçlanıp ilaçlanmadığı, döner hazırlama ve servis alanlarının hijyen durumu ile çalışan personelin hijyen kurallarına uyumu ayrıntılı şekilde incelendi.

Amaç ve Süreklilik

Yetkililer, denetimlerin vatandaşların sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla aralıksız sürdürülmeye devam edeceğini bildirdi.

KEMER İLÇESİNDE ZABITA EKİPLERİNCE RESTORAN VE KAFELERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

KEMER İLÇESİNDE ZABITA EKİPLERİNCE RESTORAN VE KAFELERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

KEMER İLÇESİNDE ZABITA EKİPLERİNCE RESTORAN VE KAFELERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm 8 Bölgeyle Yeni Yüzüne Kavuşuyor
2
Konya'da Adliye-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Bağlantısında Son Aşama
3
DİTAV Başkanı Ahıakın: Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul’da Kardeşlik Rüzgarı Estirdi
4
Almanya'da Uyarı Grevleri Uçuşları Etkiliyor: 3400'den Fazla İptal
5
Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama İncelemeleri Devam Ediyor
6
DEM Parti Milletvekili Şenyaşar'dan Okul Kayıt Ücreti Açıklaması
7
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 2 Kişi Gözaltında

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL