Kemer'e 2 milyar 80 milyon TL: Antalya Büyükşehir'in 2026 bütçesi

Meclis toplantısında taziye, Dünya Engelliler Günü ve bütçe gündemi

Kemer Belediyesi Aralık ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkan Vekili Mehmet Akın başkanlığında Şehit Ömer Halisdemir Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında Akın, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun kayınbiraderi ve kıymetli eşi Fikriye Hanım'ın ağabeyi, emekli öğretmen Fikri Büyükçoban'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendiklerini belirterek kederli ailesine başsağlığı diledi.

Akın ayrıca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kemer Belediyesi Mola Evi'nde düzenlenen yemek organizasyonunu hatırlatarak Başkan Yardımcısı Semih Top ve Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti ve "2026 yılının şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Bütçe dağılımı ve Kemer'e ayrılan pay

Bir önceki toplantıda alınan kararlara ait özetlerin okunmasının ardından, bir sonraki meclis toplantısının 7 Ocak 2026 Çarşamba günü yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bilici, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılı bütçesi hakkında bilgi verdi. Bilici, ilçelere ayrılan toplam bütçenin 95 milyar 764 milyon TL olduğunu ve Kemer’e 2026 yılı için 2 milyar 80 milyon TL pay ayrıldığını açıkladı.

Bilici, "Nüfusa göre en iyi bütçe Kemer’de. Bu konuda meclisimize bilgi vermek istedim. Kemer’imize hayırlı olsun" dedi.

KEMER BELEDİYESİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI, KEMER BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MEHMET AKIN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.