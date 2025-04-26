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Kentsel Dönüşümde Başarı İçin Doğru Sözleşme Şart

Kentsel dönüşümde hızlı ve güvenli sonuç almak için hukuk uzmanları doğru sözleşmenin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 11:31
Kentsel Dönüşümde Başarı İçin Doğru Sözleşme Şart

Kentsel Dönüşümde Hız ve Güvenlik İçin Doğru Adımlar

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da kentsel dönüşümün önemini yeniden gözler önüne serdi. Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı **Prof. Dr. Gürsel Öngören**, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dönüşüm süreçlerinin hukukçuların denetiminde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hukuki Sürecin Başlangıcı

Öngören, ev sahiplerinin sürece başlamadan önce belediyeye gidip imar durumunu öğrenmeleri gerektiğini ifade etti. Ayrıca, yeni binanın maliyeti konusunda uzmanından hesap yapmalarını önerdi. Özellikle, "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında sağlanan 100 bin lira kira yardımı, 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi desteğinin doğru şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Sözleşmelerin Önemi

Öngören, dönüşüm sürecinde müteahhit ile temel konularda mutabakat sağlandıktan sonra bu mutabakatın yazılı hale getirilmesini ve uzman avukat aracılığıyla desteklenmesini önerdi. Anlaşmayı kabul etmeyen kat sahiplerinin durumuna değinen Öngören, çoğunluğun kararına katılmayanların paylarının satışının gerçekleştirileceğini belirtti.

Hukuki Problemler

Kentsel dönüşümde en sık karşılaşılan hukuki problemlerden biri, çoğunluğu sağlayan maliklerin azınlıktaki kat maliklerine adaletsiz şartlar dayatması olarak öne çıktı. Bu durum, mülkiyet hakkı açısından ciddi sorunlar doğurabiliyor. Arsa payı dağılımı ile ilgili davaların da arttığını geçmedi.

Ev sahiplerinin çoğu zaman müteahhit tarafından sunulan sözleşmeleri okumadan imzalamaları, dönüşüm sürecindeki hataların önemli sebeplerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Öngören, sözleşme şartlarının arsa sahiplerini koruyacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yasal Yollar ve Çözüm Önerileri

Inşaatın tamamlanamaması durumunda ev sahiplerinin müteahhitle dava açabilecekleri bilgisini paylaşan Öngören, sürecin hukuka uygun şekilde yürütülmesinin gerekliliğini savundu. Ayrıca, avukat Oğuz Yavuz da, dönüşüm sürecinde karşılaşılabilecek sorunlara karşı hukuki destek almanın önemine dikkat çekti.

Sonuç

Kentsel dönüşümde doğru sözleşme ve hukuki destek, ev sahiplerinin güvenli ve hızlı bir dönüşüm süreci geçirmesi açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, kat sahiplerinin sözleşme ve süreç yönetiminde dikkatli ve bilinçli adımlar atması önemlidir.

Depremin yine gündemin ilk sırasına oturduğu megakentte hukukçular, kentsel dönüşümün hızlı ve...

Depremin yine gündemin ilk sırasına oturduğu megakentte hukukçular, kentsel dönüşümün hızlı ve güvenli şekilde tamamlanabilmesi için sürecin avukat denetiminde ve doğru sözleşmeyle yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Avukat Oğuz Yavuz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Depremin yine gündemin ilk sırasına oturduğu megakentte hukukçular, kentsel dönüşümün hızlı ve...

Depremin yine gündemin ilk sırasına oturduğu megakentte hukukçular, kentsel dönüşümün hızlı ve güvenli şekilde tamamlanabilmesi için sürecin avukat denetiminde ve doğru sözleşmeyle yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Avukat Oğuz Yavuz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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