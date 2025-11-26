Kepez'e 4 Yeni Sağlık Tesisi: 3 ASM ve 1 112 ASHİ

Kepez'e 4 yeni sağlık yatırımı: 3 ASM, 1 112 ASHİ

Kepez Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla ilçede sağlık altyapısı güçlendiriliyor. Altıayak, Çamlıbel ve Ayanoğlu mahallelerine toplamda 3 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 1 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ) kazandırılacak. Yapımlar belediyeye ait arsalar üzerine gerçekleştirildiği takdirde tamamlandıktan sonra Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredilecek.

Protokol töreni Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlendi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Behzat Özkan ile tesislerin yapımını üstlenen hayırseverler Abdurrahman İltemir, Ahmet Ali Çakar ve Mehmet Mete Altunkapak katıldı.

Altıayak Mahallesi: 4 hekimli ASM ve 112 ASHİ

Altıayak Mahallesi 31101/1 ada parseldeki park alanına hayırsever tarafından inşa edilecek projeyle 4 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ile bir 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılacak. Tesisler en az 120 metre kare kullanım alanına sahip olacak ve yapımı tamamlandığında Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağışlanacak. Yeni merkezlerin adları şu şekilde belirlendi: T.C. Sağlık Bakanlığı Kepez Çakarlar Aile Sağlığı Merkezi ve T.C. Sağlık Bakanlığı Kepez Ali Meriç 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu.

Çamlıbel Mahallesi: 5 hekimli ASM

Çamlıbel Mahallesi için imzalanan protokole göre, belediyeye ait 30045/1 ada parseldeki park alanı üzerine hayırsever desteğiyle 5 hekimli yeni bir Aile Sağlığı Merkezi inşa edilecek. Merkezi en az 140 metre kare kullanım alanına sahip olarak tamamlanıp anahtar teslimi Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağışlanacak. Yeni merkezin adı T.C. Sağlık Bakanlığı Kepez Şenel Altunkapak Aile Sağlığı Merkezi olarak belirlendi.

Ayanoğlu Mahallesi: 3 hekimli ASM

Ayanoğlu Mahallesi 285 ada parseldeki park alanı üzerine yapılacak olan tesis kapsamında ilçeye 3 hekimli bir Aile Sağlığı Merkezi kazandırılacak. Protokol Antalya Valiliği, Kepez Belediyesi ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle imzalandı; yapı tamamlandıktan sonra Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredilecek. Yeni merkezin adı T.C. Sağlık Bakanlığı Kepez İlvan-İbrahim İltemir Aile Sağlığı Merkezi olarak açıklandı.

Başkan Kocagöz: İlçemize yapılan en değerli katkı

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz protokol töreninin ardından hayırseverlere teşekkür ederek şunları söyledi: Her bir sağlık yatırımı, ilçemizin geleceğine yapılmış en önemli katkıdır. Kepez’imize hayırlı olsun. Başkan Kocagöz, ayrıca Antalya Valisi, İl Sağlık Müdürlüğü ve belediye meclisine de teşekkürlerini iletti.

