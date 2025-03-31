Kerkük'te Ramazan Bayramı Coşkusu

Kerkük'te Ramazan Bayramı Namazı Kılındı

Irak'ın Kerkük kentinde, Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. Bayramın manevi atmosferinde bir araya gelen kalabalık, ülkenin barış ve huzuru için dua etti.

Kent merkezi Musalla semtinde bulunan Avcı Camisi'nde namazı kılan vatandaşlar, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, Müslüman ülkelerinin huzur içinde yaşamasını diledi. Avcı Camisi imam hatibi Adil Mahmud, bayramda yapılan duaların hayırlı olmasını temenni etti.

Namaz sonrası cami avlusu ve çıkışında toplanan vatandaşlar, birbirleriyle tokalaşarak bayramlaştı. Tüm dünyanın terörle mücadelede başarılı olması ve insanların rahat bir nefes alabilmesi için dua edenlerin sayısı oldukça fazlaydı.