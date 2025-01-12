Kerküklü Öğrenciler'den Gazze'ye Destek: Resim Sergisi Açıldı

Kerküklü Öğrenciler, Gazze'ye Yönelik Saldırılara Tepki Gösterdi

Irak'ın Kerkük kentindeki ilköğretim öğrencileri, İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına dikkat çekmek amacıyla yaptıkları resimleri sergiledi. Kerkük Eğitim Müdürlüğü Türkçe Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen etkinlik, öğrencilerin sanatsal yeteneklerini insanlık dramına dönüştürmesini sağladı.

Öğrencilerin Resimleri, Gazze'deki Drama Işık Tutuyor

Kerkük'teki etkinliğin organizatörü ressam Ayşan Salihi, öğrencilerin özellikle Gazze'deki olaylara dair duygu ve düşüncelerini çizimlerine yansıttığını belirtti. Salihi, "Öğrenciler çizimleriyle Gazzeli çocukların yanında olduklarını ifade etmeye çalışıyorlar" dedi.

Eğitim Müdürlüğü'nden Destek Açıklaması

Kerkük Eğitim Müdürlüğü Türkçe Bölüm Başkanı İmad Muhammed, bu etkinliğin Irak Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Müdürlükleri bünyesinde düzenlenen yıllık aktivite çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini belirtmiştir. Muhammed, "Miniklerimiz, 'Biz de yanınızdayız. Gelemiyoruz, ulaşamıyoruz ama yüreğimiz ve çizgilerimiz sizinle' diyorlar" diyerek öğrencilerin duyarlılığını vurguladı.

Öğrenciler Duygularını Çizimlerle Paylaşıyor

İlkokul beşinci sınıf öğrencisi Metin Mustafa, "Yaptığımız çizimlerle Gazzeli yaşıtlarımıza destek vermek ve İsrail'i protesto etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ortaokul öğrencisi Nazlı Gül ise, "Filistinliler yalnız değiller; Gazzeli çocuklara bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok" diyerek dayanışma mesajını aktardı.

Irak'ın Kerkük kentinde ilköğretim öğrencileri İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına dikkati çekmek için yaptıkları resimleri sergiledi.

Irak'ın Kerkük kentinde ilköğretim öğrencileri İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına dikkati çekmek için yaptıkları resimleri sergiledi.