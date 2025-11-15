Keşan'da Motosiklet Kazası: Sürücü B.T. Ağır Yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında motosikletin kanala düşüp bariyerlere çarpması sonucu sürücü B.T. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:54
Keşan'da Motosiklet Kazası: Sürücü B.T. Ağır Yaralandı

Keşan'da motosiklet kazası: sürücü ağır yaralandı

Kaza ayrıntıları

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan istikametinden Malkara istikametine giden bir motosiklet Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak duble yolu ayıran kanala düştü ve demir bariyerlere çarptı.

Motosiklet sürücüsü B.T. (30) kaza sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı B.T., ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, B.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

EDİRNE’NİN KEŞAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR...

EDİRNE’NİN KEŞAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI.

