Kestel'de Tekstil Fabrikasında Yangın: Laboratuvardan Başladı, Can Kaybı Yok

Bursa Kestel'de tekstil fabrikasının laboratuvar bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:38
Kestel'de tekstil fabrikasında yangın: Laboratuvardan başladı

Bursa - Dün gece

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, bölgedeki halkta paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre yangın dün gece sanayi bölgesinde, fabrikanın laboratuvar bölümünden başladı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman yükselirken ekipler yangına hızla müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda alevler kontrol altına alındı. Yetkililer, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

