Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin İncesu Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hasan Hüseyin İncesu, Ankara'daki hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. İncesu'nun cenazesi, Akyurt ilçesi'nde bulunan Büğüdz Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Cenaze, Türk bayrağına sarılı olarak, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi. Törende, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç gibi önemli isimler yer aldı.

Aynı zamanda törene, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar da katıldı. Hasan Hüseyin İncesu’nun vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Hasan Hüseyin İncesu, Akyurt ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Hasan Hüseyin İncesu, Akyurt ilçesinde toprağa verildi.