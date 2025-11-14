Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Uzman Çavuş Cem Dolapci Cebeci'de Defnedildi

Gürcistan'da düşen C-130 kargo uçağında şehit olan Ümit İnce ve Cem Dolapci, Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:24
Tören Ankara'da gerçekleştirildi

Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında meydana gelen kazada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağındaki 20 personel şehit olmuştu. Şehitlere ait naaşlar Adli Tıp Kurumu'na getirildikten sonra, işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi.

Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci ve şehit Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce Cebeci Şehitliği'ne uğurlandı. Cenazeye şehitlerin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

