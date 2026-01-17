Kılavuz Gençlik Merkezleri 2025’te 24 Bin Öğrenciye Ulaştı

Kılavuz Gençlik Merkezleri 2025’te 24 bin öğrenciye hizmet verdi

Kocaeli’de atölye, etkinlik, gezi ve sosyal sorumluluk projeleriyle gençlerin ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayan Kılavuz Gençlik Merkezleri, 2025 yılında 24 bin öğrenciye hizmet verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sanatsal ve mesleki eğitimlerle donanımlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla 21. yüzyıl becerileri odaklı çalışmalarını sürdürdü.

Gençlik merkezlerinde kapsamlı hizmet

Kılavuz Gençlik Merkezleri, kütüphane, bilişim sınıfı, bilim-deney laboratuvarı, müzik ve sanat atölyeleri, rehberlik birimi, divaniye, playstation alanı, masa tenisi odası ve ikram alanı gibi donanımlarıyla gençlere geniş bir imkan sunuyor. 2025’te merkezlerde düzenlenen atölye çalışmaları, geziler, kamplar ve çeşitli etkinliklere toplam 3 bin öğrenci katılım sağladı.

Halkevi Gençlik Merkezi kısa sürede popülerleşti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin simge yapılarından Halkevi’ni son teknoloji altyapısıyla çok amaçlı bir gençlik merkezine dönüştürdü. Halkevi Gençlik Merkezi, 2025’te gençlerin ve halkın hizmetine açıldı ve Zübeyde Hanım Kütüphanesi’ne de yoğun ilgi gösterildi. Merkez; "Tasarım Kulübü", "Gösteri Sanatları Kulübü", "Müzik Akademisi", "Düşünce Kulübü", "Ses Tasarım Kulübü", "Görsel Sanatlar Kulübü" ve "Hobi Atölyeleri" olmak üzere yedi ana uygulama modeliyle 8-29 yaş arası üyelere uzman eğitmenlerle hizmet veriyor. 2025 yılında 3 bin 934 genç Halkevi’nden yararlandı.

Eğitim ve söyleşi programları

Gençlik merkezleri, 2025 yılında düzenledikleri eğitim faaliyetleriyle gençlere yön gösterdi. "Bi Kitap Bi Konuk" söyleşileri kapsamında Eda Albayrak’ın katıldığı oturuma 150 öğrenci katıldı ve gençlerin hayatı ve insanı tanıma süreçlerine katkı sağlandı.

Doğal ve sağlıklı yaşam faaliyetleri

Doğal ve sağlıklı yaşam programı çerçevesinde gençlerin yeteneklerine uygun spor dallarında ilerlemeleri ve doğa becerilerini geliştirmeleri hedeflendi. 2025’te karate, masa tenisi, satranç, jet kune do, jimnastik, okçuluk, doğa yürüyüşleri, kamplar ve bisiklet turları gibi faaliyetlere 1.314 öğrenci katıldı.

Sosyal gelişim ve geziler

Sosyal gelişim programı ile gençlerin sosyal konularda aktif, katılımcı ve etkileşim odaklı bireyler olarak yetişmeleri amaçlandı. 2025 yılında şehir içi ve şehir dışı 75 gezi düzenlendi ve bu gezilerden toplam 1.982 öğrenci yararlandı.

Bilgi gelişim programı

Bilgi gelişim programı; diksiyon ve hitabet, üretici yazarlık, münazara, işaret dili, İngilizce ve okuma grupları, Kur’an Kursu, tarih ve bilim-deney atölyeleri gibi alanları kapsayarak öğrencilerin bilgiye dayalı kazanımlar elde etmesini sağladı. 2025’te bu programlardan 1.500 öğrenci faydalandı.

Beceri gelişim atölyeleri

Beceri gelişim kapsamında zanaat, sanat ve temel yaşam becerilerine yönelik birçok atölye açıldı. Resim, el sanatları, kuyumculuk, seramik, piyano, gitar, keman, gastronomi, robotik kodlama, fotoğrafçılık ve grafik tasarım atölyelerinden 2025 yılında 2.000 öğrenci yararlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kılavuz Gençlik Merkezleri, 2025’te sunduğu geniş faaliyet havuzu ve çatı organizasyonuyla gençlerin eğitimsel, kültürel ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlamaya devam etti.

