Kılavuz Kariyer Programı Başvuruları Başladı: Online Staj ve Ücretsiz Eğitim

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:56
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere ulusal ve uluslararası şirketlerde online staj imkânı sunduğu Kılavuz Kariyer Programı için başvurular resmen başladı.

Başvuru ve katılım koşulları

Program, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. 16-29 yaş arasında olan tüm gençler; lise ve üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve iş arayanlar programa başvurabilir. Başvuru süreci ücretsiz olup, son başvuru tarihi 30 Kasım olarak açıklandı.

Program detayları ve fırsatlar

Seçilecek katılımcılar, ulusal ve uluslararası şirketlerde online staj yapma fırsatı bulacak. Katılımcılar, gerçek iş ortamlarını deneyimleyerek profesyonel hayata hazırlanacak; stajı başarıyla tamamlayanlara çalıştıkları şirket tarafından onaylanan sertifika verilecek.

Eğitim süreci ve hedefler

Kılavuz Kariyer Programı, üç ay sürecek yoğun bir eğitim ve gelişim programından oluşuyor. Başvuran adaylar arasından seçilecek 400 öğrenci, sosyal, dijital ve mesleki yetkinliklerini geliştirecek eğitimlere katılacak. Gençler bu süreçte 400 saatten fazla uygulamalı eğitim alacak ve liderlikten dijital okuryazarlığa kadar geniş bir yelpazede donanım kazanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu program, gençlerin kariyer planlamasına katkı sağlayarak mesleki yönelimlerini belirlemelerine ve iş dünyasıyla erken yaşta tanışmalarına olanak tanıyor.

