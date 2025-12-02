Kilis-Hatay Karayolu'nda Kaza: 5'i Ağır 6 Yaralı

Kilis-Hatay Karayolu'nun 39. kilometresinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 5'i ağır, toplam 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:18
Kilis-Hatay Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Olayın Detayı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kilis-Hatay Karayolu'nun 39. kilometresinde gerçekleşti. Kazaya karışan araçlar; A.Ö. idaresindeki 27 ANJ 455 plakalı hafif ticari araç ile M.V.B. yönetimindeki 27 ASM 861 plakalı otomobil oldu.

Müdahale ve Hastane Sevkleri

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.K., G.B., A.Ş. ve Ş.B. yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra, yaralılar Hassa ve Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma ve incelemeler ekiplerce başlatıldı.

