Kilis’te 737 Ton Sertifikalı Tohum Üreticilere Dağıtıldı

Proje ve dağıtım detayları

Kilis merkez ile Polateli, Musabeyli ve Elbeyli ilçelerinde yürütülen Sertifikalı Mercimek, Buğday ve Arpa Tohumluk Dağıtım Projeleri kapsamında üreticilere toplam 737 ton sertifikalı tohum teslim edildi.

Proje, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında işlenmeyen ve nadasa bırakılan alanlarda üretimin artırılmasını hedefliyor. Uygulamada öncelik, kadın, genç, düşük gelirli ve küçük ölçekli üreticilere verildi.

Hibe ve mali boyut

Dağıtım kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 75 hibe desteğiyle 137 ton sertifikalı mercimek tohumu; Kilis Valiliği ve Kilis Belediyesinin yüzde 50 hibe katkısıyla ise 450 ton buğday ve 150 ton arpa tohumu üreticilere teslim edildi. Projenin maddi değeri 20 milyon TL olarak açıklandı.

2022-2025 döneminde TAKE projelerinden 6 bin 35 üretici faydalanırken, Bakanlık, Valilik ve Belediyenin katkılarıyla son 6 yılda Kilis’te toplam 38 milyon TL destek sağlanarak 66,6 milyon TL değerinde tohum ve fide projesi hayata geçirildi.

Yetkililerin açıklamaları

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, 2025 yılı don ve tarımsal kuraklığının etkilerine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bugün verilen bu desteğin önemi daha da artmaktadır. Her şartta üretmeye devam eden, gıda arzının kahramanları çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz".

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ise belediyenin geçen yıl sağladığı desteği bu yıl iki katına çıkardıklarını belirterek, "Paramız arttıkça bu desteği daha da artıracağıma söz veriyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, konuşmasına Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan 20 asker için rahmet dileyerek başladı ve programa Fatiha ile başlamak istediklerini söyledi. Şahin, "Kıymetli çiftçilerimizin tarım arazilerinin etkin kullanımı amacıyla, İl Özel İdaresi ve Kilis Belediyesinin destekleriyle alımı yapılan toplam 737 ton sertifikalı hububat tohumunu bugün üreticilerimize dağıtıyoruz" dedi.

Tarım potansiyeli ve hedefler

Vali Şahin, Kilis’in bereketli topraklarında 50 bin dönüm alanda tarımsal faaliyetin yapıldığını, merkez ile Polateli, Musabeyli ve Elbeyli ilçelerinin hububat ve baklagil üretim potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Şahin, "Çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla, ilimizde yetiştirilen ve talep edilen sertifikalı tohumların dağıtımını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Programa Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük ve diğer protokol üyeleri katıldı.

