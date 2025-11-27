Kilis'te cinayet: karı-koca tutuklandı
Musabeyli'de av tüfeğiyle ölümlü saldırı
Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Topallar köyünde dün bir kişi hayatını kaybetti. Olayda yaşamını yitiren kişinin İbrahim Tilki olduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı Mehmet B.'nin, İbrahim Tilki'yi av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edildi.
Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmada, zanlı Mehmet B.'nin eşi Meryem B. de gözaltına alındı. Jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme yürüttü.
İşlemleri tamamlanan karı-koca, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
