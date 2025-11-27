Kilis'te cinayet: karı-koca tutuklandı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde Topallar köyünde bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan karı-koca, adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:35
Kilis'te cinayet: karı-koca tutuklandı

Kilis'te cinayet: karı-koca tutuklandı

Musabeyli'de av tüfeğiyle ölümlü saldırı

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Topallar köyünde dün bir kişi hayatını kaybetti. Olayda yaşamını yitiren kişinin İbrahim Tilki olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı Mehmet B.'nin, İbrahim Tilki'yi av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmada, zanlı Mehmet B.'nin eşi Meryem B. de gözaltına alındı. Jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme yürüttü.

İşlemleri tamamlanan karı-koca, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

KİLİS'TE BİR KİŞİNİN SİLAHLA ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN KARI KOCA...

KİLİS'TE BİR KİŞİNİN SİLAHLA ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN KARI KOCA TUTUKLANDI.

KİLİS'TE BİR KİŞİNİN SİLAHLA ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN KARI KOCA...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
Alanya'da gasp iddiası sonrası iki kişinin ölümüne neden olan Ukraynalıya 25 yıl hapis
3
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
4
Keykubad Göç ve Kervan Yolu Konya‑Alanya Arasında Yeniden Canlanıyor
5
TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı
6
Ankara'da Tır Çarpması: Aile, Sürücünün Serbest Bırakılmasına Tepkili
7
TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?