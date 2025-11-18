Kilis'te Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

Kilis Beşenli Köyü'nde jandarma tarafından uçamayacak halde bulunan kızıl şahin, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek koruma altına alındı.

Beşenli Köyü'nde bulunan kuş tedaviye sevk edildi

Kilis Beşenli Köyü’nde, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yürütülen önleyici kolluk devriyesi sırasında, ucamayacak kadar yaralı ve bitkin bir kızıl şahin bulundu.

İlk muayenesi yapılan kuş, tedavi edilmesi amacıyla Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek koruma altına alındı.

