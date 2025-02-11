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Kırgızistan'da Hastane Yangını: 2 Ölü ve 260 Tahliye

Bişkek'teki bir hastanede çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 260 hasta ve sağlık personeli tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 23:49
Kırgızistan'da Hastane Yangını: 2 Ölü ve 260 Tahliye

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ulusal Kalp Cerrahisi ve Organ Nakli Enstitüsü'nde meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından hastaneden 260 kişi tahliye edildi.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, yangın 21.33'te başladı. Yangına, bakanlığa bağlı 6 itfaiye ekibi, 3 söndürme aracı ve 2 itfaiye merdiveni ile müdahale edildi. Yangın, 23.15'te kontrol altına alındı.

Açıklamada, yangın dolayısıyla 216 hasta ve 44 sağlık personeli'nin tahliye edildiği bilgisi verildi. Olay yerine gelen Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev ve Sağlık Bakanı Erkin Çeçeibayev yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Çeçeibayev, yangının hastane binasının bodrum katında çıktığını ve yoğun dumanların havalandırma bölümlerinden tüm katlara yayıldığını açıkladı.

Yangının çıkış sebebi araştırılacak. Öte yandan, yurtdışında bulunan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, olayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Kasımaliyev, hastanedeki faaliyetlerin en kısa sürede yeniden başlatılmasını ve hasta ile sağlık personelinin güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Açıklamasında ayrıca, yangının nedenini aydınlatmak ve ilgili devlet kurumlarının eylemlerini koordine etmek üzere kurumlar arası bir araştırma komisyonu kurulmasının önemine vurgu yaptı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ulusal Kalp Cerrahisi ve Organ Nakli Enstitüsü'nde çıkan...

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ulusal Kalp Cerrahisi ve Organ Nakli Enstitüsü'nde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 260 kişi tahliye edildi.

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