Kırıkhan'da Çukura Düşen Büyükbaş İtfaiye ve İş Makinesiyle Kurtarıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Güzelce Mahallesi'nde çukura düşen büyükbaş, itfaiye ve iş makinesi yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 09:05
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Güzelce Mahallesi'nde otlarken çukura düşen bir büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kurtarma Çalışması

Hayvanın sahibi, kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.

İtfaiye ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmada bir iş makinesi de kullanılarak hayvan güvenli şekilde çukardan çıkarıldı. Kurtarılan hayvan sahibine teslim edildi.

