Kırıkkale'de 3 firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı

Operasyon ve teslim süreci

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdü. Yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç firari hükümlü yakalandı.

Yakalanan şüpheliler ve üzerlerindeki suçlamalar şunlar olarak bildirildi: A.K.K. (20) — "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", İ.Y. (25) — "2313 SKM yasadışı ekim" ve E.G. (65) — "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumu çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık".

Adliyeye sevk edilen hükümlüler, haklarında bulunan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

"BANKA VEYA KREDİ KURUMLARININ ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK" SUÇUNDAN ARANAN A.K.K. (20)