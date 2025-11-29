Kırıkkale'de 3 Ton Sac Levhası Altında Ölen 2 İşçi: İşletme Sahibi, Müdür ve Şef Gözaltında

Kırıkkale'de 3 Tonluk Sac Levhası Faciası: İki İşçi Hayatını Kaybetti

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde faaliyet gösteren Mach-Tech fabrikasında dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, hava kazanının içinde kaynak yapan işçilerin üzerine yaklaşık 3 ton ağırlığındaki sac levhası düştü.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, hava kazanının içinde kaynak yaparken Mutlu Atay (56) ve Tekin Omay (58) adlı işçilerin üzerine sac levhası çöktü. Olay yerinde hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mutlu Atay Nokta Camii’nde, Tekin Omay ise Selim Özer Camii’nde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Soruşturma ve Gözaltılar

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kazayla ilgili olarak işletme sahibi Ö.K., işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli statüsündeki üç yetkilinin jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaza ve soruşturma hakkında yetkililerden yapılan açıklamalar ile adli süreç takip edilmeye devam ediyor.

OLAY, DÜN ÖĞLE SAATLERİNDE KIRIKKALE'NİN YAHŞİHAN İLÇESİNDEKİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN MACH-TECH İSİMLİ FABRİKADA MEYDANA GELDİ