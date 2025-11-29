Kırıkkale'de 3 Ton Sac Levhası Altında Ölen 2 İşçi: İşletme Sahibi, Müdür ve Şef Gözaltında

Kırıkkale Yahşihan'da Mach-Tech fabrikasında kaynak sırasında 3 tonluk sac levhanın altında kalarak ölen 2 işçinin ardından işletme sahibi, müdür ve şef jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 14:15
Kırıkkale'de 3 Tonluk Sac Levhası Faciası: İki İşçi Hayatını Kaybetti

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde faaliyet gösteren Mach-Tech fabrikasında dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, hava kazanının içinde kaynak yapan işçilerin üzerine yaklaşık 3 ton ağırlığındaki sac levhası düştü.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, hava kazanının içinde kaynak yaparken Mutlu Atay (56) ve Tekin Omay (58) adlı işçilerin üzerine sac levhası çöktü. Olay yerinde hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mutlu Atay Nokta Camii’nde, Tekin Omay ise Selim Özer Camii’nde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Soruşturma ve Gözaltılar

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kazayla ilgili olarak işletme sahibi Ö.K., işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli statüsündeki üç yetkilinin jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaza ve soruşturma hakkında yetkililerden yapılan açıklamalar ile adli süreç takip edilmeye devam ediyor.

