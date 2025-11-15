Kırıkkale'de 43 ilin geçişinde zorunlu kış lastiği denetimi

Kırıkkale'de zorunlu kış lastiği denetimleri yoğun şekilde sürdü

Kırıkkale, 43 ilin geçiş güzergahı olan kilit kavşakta, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimin ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent giriş ve çıkış noktalarında durdurdukları ticari araçların lastiklerini tek tek kontrol etti. Denetimlerde araçların kış lastiği takıp takmadığı incelendi, takılı olan lastiklerin ise diş derinlikleri ölçüldü. Kış lastiği takmayan sürücülere 5 bin 856 lira para cezası uygulandı.

Uygulamanın amacı ve süresi

Denetimin amacı, kara yollarında buzlanma nedeniyle yaşanabilecek kayma kaynaklı trafik kazalarını önlemektir. Bu yıl zorunlu kış lastiği kullanımı iki hafta öne çekilerek 15 Kasım tarihinde başlamış olup, 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecektir. Kış lastiği takmayan ticari araçların yola devam etmesine izin verilmeyecektir.

Neden kış lastiği?

Kış lastiğinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu sağladığı ve yüksek güvenlik sunduğu ifade edildi. Beştepe, kış lastiklerinin su ve sulu kar birikintilerini lastik kanalları aracılığıyla daha kolay tahliye ederek kazaların önlenmesinde büyük rol oynadığını vurguladı.

Açıklama ve uyarılar

Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdür Vekili Başkomiser Erkan Beştepe, Kırıkkale'nin Türkiye'nin doğu-batı ile kuzey-güney aksında kritik bir bağlantı noktası olduğunu ve kış aylarında günlük ortalama 60 bin araç geçtiğini belirtti. Beştepe, İHA muhabirine yaptığı açıklamada: Böylesine önemli bir kavşakta, Valiliğimiz öncülüğünde tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla gerekli koordinasyon sağlanarak ilgili tüm tedbirler planlanmıştır. Bilindiği üzere ülkemiz genelinde bu yıl kış lastiği zorunluluğu, her yıldan farklı olarak 15 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında uygulanmaktadır. Kış lastiği kullanım zorunluluğu ticari araçları kapsamaktadır; ancak bizler, hususi otomobil sürücülerine de kış lastiği kullanmalarını önemle tavsiye ediyoruz

Beştepe, tüm sürücülere kazasız ve hayırlı yolculuklar diledi.

43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHI OLAN "KİLİT KAVŞAK" KIRIKKALE’DE, ŞEHİRLER ARASI YÜK VE YOLCU TAŞIYAN TİCARİ ARAÇLARA YÖNELİK "ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ" DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.