Kırıkkale'de Bıçaklı Kavga: Oğul Tutuklandı, Baba Kalp Krizi Geçirdi

Kırıkkale'de Şok Olay

Kırıkkale'de, bir baba ve oğlu arasında yaşanan bıçaklı kavga sonrasında trajik bir olay meydana geldi. İddialara göre, 53 yaşındaki Tacettin C. (C), oğlu 26 yaşındaki Şahin C. (C) tarafından kolundan bıçakla yaralandı ve hastaneye giderken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Tartışma ve Kavga Anı

Edinilen bilgilere göre, Tacettin C., oğlu Şahin'in evinde kalmakta olduğu süre içerisinde, onu almak amacıyla kuzeni Bahri K. (59) ve yeğeni Mehmet K. (19) ile birlikte Yenimahalle Şehit Fatih Aydoğan Sokak'taki müstakil evine gitti. Kapıyı defalarca çalmasına rağmen içeri giremeyen Tacettin C., bahçeden eve girmeye çalıştı.

Bu sırada baba ile oğlu arasında sert bir tartışma başladı. Kısa süre içerisinde Bahri K. ve Mehmet K. de olayın içine dahil olunca kargaşa büyüyerek sokakta devam eden bir kavgaya dönüştü. Bu kavga esnasında, Şahin C. babasını bıçakla yaraladı.

Sağlık Durumu ve Adli Süreç

Kolundan yaralanan Tacettin C., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, hastaneye ulaşmadan kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği öne sürüldü. Kavga sırasında Bahri K. ve Mehmet K. da bıçak yarası alırken, Şahin C. ise darp sonucu hafif yaralandı.

Olayın ardından hastanede tedavi olan Şahin C., sağlık kontrolünün ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, zanlıyı tutuklama kararı aldı.

Olay, Kırıkkale'de; aile içindeki çatışmaların ne kadar trajik sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.