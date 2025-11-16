Kırıkkale'de 'Çakmak' Bahanesiyle Bıçaklama: Zanlı Tutuklandı

Sanayi Mahallesi'nde güvenlik kamerasına yansıdı

Kırıkkale'de, yürürken tanımadığı bir kişinin 'çakmak' istemesi üzerine durduğu sırada baş bölgesinden bıçaklanan gencin saldırganı polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı ve tutuklandı.

Olay, 14 Kasım günü Sanayi Mahallesi Tevfik Kış Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde yürüyen S.A. (19), tanımadığı H.K. (20)'nin 'çakmak' istemesi üzerine durdu. Şahıs, kısa süre sonra S.A.'nın baş bölgesinden bıçakla yaraladı. O anlar cadde üzerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip neticesinde şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Yapılan çalışmada şüphelinin 34 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

